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Компоненты трансмиссии
Кассеты
Трещотки
Цепи
Каретки
Педали
Системы шатунов
Смотреть все
Компоненты переключения
Переключатели
Шифтеры / Манетки
Шифтеры планетарной втулки
Шифтеры шоссейные
Петухи для велосипеда
Компоненты тормоза
Тормоза
Тормозные ручки
Тормозные колодки
Тормозные диски (роторы)
Тормозные адаптеры
Тормозные гидролиниии
Компоненты руля и вилки
Вилки передние
Рули
Грипсы (ручки руля)
Выноса
Детали рулевой колонки
Седла/Штыри
Седла
Подседельные штыри
Зажим подседельной трубы
Компоненты рамы
Детали рамы двухподвесного велосипеда
Детали рамы складного велосипеда
Тросы, оплётки и наконечники
Тросы тормоза
Тросы переключения
Оболочки троса тормоза
Оболочки переключения
Наконечники тормоза
Наконечники переключения
Компоненты для Energy
Запчасти для самокатов
Крылья (щиток колеса)
Багажники
Фонари
Насосы и комплектующие
Корзины и комплектующие
Сумки
Велозамки (противоугонки)
Звонки
Фляги и держатели
Фляги
Флягодержатели
Ремкомплекты
Велокомпьютеры
Подножки
Зеркала
Кронштейны
Детские кресла
Ручки поддерживающие
Наконечники руля (рога)
Держатели для телефона
Для цепей
Выжимки цепи
Для кассет и трещоток
Для покрышек
Для втулок
Для тормозов
Для рулевой колонки и вилки
Наборы инструментов и съемников
Для кареток шатунов систем и педалей
Для тросов оболочек и гидролиний
Шестигранники и ключи
Для спиц и правки колес
Для чистки велосипеда
Смазки и масла
Прочие инструменты
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+7 (495) 215-12-42
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Велозапчасти и аксессуары для велосипедов в магазине СтелсВело

Хиты продаж

-25%
Флягодержатель KW-317-08 алюминиевый чёрный с вставками
Артикул:KW31708B
240 320
В наличии
Хит
-6%
Комплект фонарей для велосипеда BC-ST9041W, черный
Артикул:Х98588
915 970
В наличии
-10%
Переключатель задний Shimano Tourney TY300 SGS 6-7 ск на болт без упаковки
Артикул:ARDTY300D
1 290 1 430
В наличии
Хит
Цепь 6-8 скоростей KMC 116 звеньев Z6 размер 1/2" x 3/32" с замком CL373
Артикул:BZ06G0116
570
В наличии
Хит
-15%
Переключатель задний Shimano Tourney TY200-SS 1х6/7 скоростей на болт без упаковки
Артикул:ARDTY200SSLD
1 260 1 490
В наличии

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Покрышкипокрышки для велосипеда
Системысистемы для велосипеда
Цепицепи для велосипеда
Тормозатормоза для велосипеда
Кассетыкассеты для велосипеда

Популярные товары

-49%
Педали 9/16" алюминий, чёрно-серебристые LU-214
Артикул:360039
1 340 2 625
В наличии
-25%
Велоаптечка заплатки для камер Park Tool VP-1
Артикул:PTLVP-1
360 480
В наличии
-15%
Трещотка 7 скоростей Shimano Tourney TZ500 звезды 14-34T без упаковки
Артикул:AMFTZ5007434
2 380 2 790
Осталось несколько штук
-5%
Цепь 9 скоростей KMC 116 звеньев Z9 Grey размер 1/2" x 11/128" с замком CL566R
Артикул:BZ09GG116
2 580 2 710
В наличии
-5%
Шифтер RevoShifter Shimano Tourney RS35-7R правый 7 скоростей без упак
Артикул:ASLRS35R7AP
1 020 1 075
В наличии
-21%
Петух для велосипеда литой D57/GH-100/GH-146
Артикул:D57
370 470
В наличии
-21%
Петух для велосипеда литой D24/GH-009
Артикул:D24
370 470
В наличии
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Интернет-магазин товаров для велосипедов СтелсВело

СтелсВело - это интернет-магазин велозапчастей, велоаксессуаров и инструментов для ремонта велосипедов. Здесь вы гарантированно подберете для себя новые и качественные комплектующие, которые смогут продлить эксплуатацию вашего велосипеда.

В ассортименте нашего магазина СтелсВело в Москве представлены запчасти для велосипедов популярных брендов от официальных производителей и дистрибьютеров велотоваров: Stels, Forward, Stinger, Shimano.

В разделе Велоакссесуары большой выбор необходимого дополнительного оснащения для велосипеда, чтобы недорого удовлетворить любые потребности.

Хотите отремонтировать велосипед, но нет подходящего инструмента? Тогда вам однозначно стоит заглянуть в раздел велоинструменты. Где вы найдете профессиональное оборудование от компаний Shimano, Kenli, Park Tool, Bike Hand, Liqui Moly.

Официальный магазин велотоваров для велосипедов Стелс

Наш интернет-магазин является официальным дилером производителя российских велосипедов и комплектующих Стелс.

Тесное и длительное сотрудничество с производителем позволяет нам поддерживать широкий ассортимент качественных и надежных комплектующих для велосипедов, производимых в России по низкой стоимости.

Почему вам стоит выбрать наш магазин?

Главная цель и желание любого покупателя – приобрести качественную вещь, заплатив её реальную стоимость. Мы предоставляем такую возможность, предлагая каждому клиенту следующие преимущества сотрудничества:

Работаем в этой сфере с 1999 года и гарантированно сможем помочь с выбором наиболее подходящего навесного оборудования для велосипедов в зависимости от пожеланий и потребностей покупателей;

Обеспечиваем цены ниже среднерыночных по столице, поскольку напрямую сотрудничаем с официальными дистрибьютерами и заводами-изготовителями. Это позволяет удерживать расценки на доступном для покупателей уровне;

При каждом обращении реагируем на запросы покупателей, при необходимости оперативно корректируя ассортимент продукции;

Всегда советуем именно те запчасти или аксессуары, которые вам действительно подойдут. Для нас очень важно, чтобы вы остались довольны не только во время покупки, но и в течение долгих лет эксплуатации велосипеда.

Розничный магазин и собственная веломастерская в Москве, где вы сможете проконсультироваться по ассортименту, посмотреть и приобрести велотовары, а также привести свой велосипед на бесплатную диагностику и отремонтировать его. Ждём вас по адресу Москва, Каширское шоссе, дом 48, корпус 1