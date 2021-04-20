Интернет-магазин товаров для велосипедов СтелсВело

СтелсВело - это интернет-магазин велозапчастей, велоаксессуаров и инструментов для ремонта велосипедов. Здесь вы гарантированно подберете для себя новые и качественные комплектующие, которые смогут продлить эксплуатацию вашего велосипеда.

В ассортименте нашего магазина СтелсВело в Москве представлены запчасти для велосипедов популярных брендов от официальных производителей и дистрибьютеров велотоваров: Stels, Forward, Stinger, Shimano.

В разделе Велоакссесуары большой выбор необходимого дополнительного оснащения для велосипеда, чтобы недорого удовлетворить любые потребности.

Хотите отремонтировать велосипед, но нет подходящего инструмента? Тогда вам однозначно стоит заглянуть в раздел велоинструменты. Где вы найдете профессиональное оборудование от компаний Shimano, Kenli, Park Tool, Bike Hand, Liqui Moly.

Официальный магазин велотоваров для велосипедов Стелс

Наш интернет-магазин является официальным дилером производителя российских велосипедов и комплектующих Стелс.

Тесное и длительное сотрудничество с производителем позволяет нам поддерживать широкий ассортимент качественных и надежных комплектующих для велосипедов, производимых в России по низкой стоимости.

Почему вам стоит выбрать наш магазин?

Главная цель и желание любого покупателя – приобрести качественную вещь, заплатив её реальную стоимость. Мы предоставляем такую возможность, предлагая каждому клиенту следующие преимущества сотрудничества:

Работаем в этой сфере с 1999 года и гарантированно сможем помочь с выбором наиболее подходящего навесного оборудования для велосипедов в зависимости от пожеланий и потребностей покупателей;

Обеспечиваем цены ниже среднерыночных по столице, поскольку напрямую сотрудничаем с официальными дистрибьютерами и заводами-изготовителями. Это позволяет удерживать расценки на доступном для покупателей уровне;

При каждом обращении реагируем на запросы покупателей, при необходимости оперативно корректируя ассортимент продукции;

Всегда советуем именно те запчасти или аксессуары, которые вам действительно подойдут. Для нас очень важно, чтобы вы остались довольны не только во время покупки, но и в течение долгих лет эксплуатации велосипеда.

Розничный магазин и собственная веломастерская в Москве, где вы сможете проконсультироваться по ассортименту, посмотреть и приобрести велотовары, а также привести свой велосипед на бесплатную диагностику и отремонтировать его. Ждём вас по адресу Москва, Каширское шоссе, дом 48, корпус 1